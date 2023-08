Unidas Podemos asegura que las terrazas de la plaza de la Constitución de Alcúdia ocupan "ilegalmente" la vía pública

PALMA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos (UP) en Alcúdia ha señalado que las terrazas de los locales de la plaza de la Constitución hacen una ocupación de la vía pública "ilegal", ya que el Consistorio "no les habría otorgado ningún título habilitante".

La formación municipal ha hecho estas acusaciones a través de un comunicado, después de que en julio la concejala de UP, Maria Ramos, solicitara por escrito una copia de las autorizaciones de ocupación de vía pública otorgadas este 2023 en la mencionada plaza.

El pasado 18 de agosto el partido tuvo conocimiento, por parte

del departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Alcúdia, de que

actualmente "no se emiten autorizaciones de ocupación de vía pública,

sino liquidaciones de acuerdo con el número de mesas

y sillas que solicitan los interesados a principio de año, al ajustarlo en cualquier caso, al límite marcado por la ordenanza".

De este modo, UP ha considerado que se trata de una ocupación "ilegal" de la vía pública "por no haberse otorgado ningún título habilitante, es decir, "al no haberse resuelto expresamente las solicitudes de ocupación de vía pública, estas deben entenderse desestimadas por silencio administrativo".

"El hecho de otorgarse autorizaciones expresas implicaría la redacción de informes técnicos y jurídicos, que en aplicación de la ordenanza vigente de 2015 supondrían una ocupación más restrictiva", han señalado.

En ese sentido, el partido local presentó una moción, aprobada por unanimidad en sesión plenaria de 14 de diciembre de 2022, sobre "el cumplimiento de la legislación vigente en este campo, que no se lleva a cabo". UP ha señalado que ésta implicaba aplicar el Real Decreto sobre accesibilidad, que "también suponía una restricción".

"Este mandato lo había de aplicar el anterior alcalde, Domingo Bonnín, y ahora le toca a la actual alcaldesa, Fina Linares. Con la nueva corporación municipal, en sesión plenaria del 3 de agosto de 2023 se volvió a presentar una segunda moción reclamando la ejecución de la moción aprobada y en este caso PP, Vox, Unió per Alcúdia se abstuvieron", han remarcado.

UP ha argumentado que para "iniciar el camino de la legalidad en este campo tan sensible para la convivencia ciudadana, el Ayuntamiento debería empezar por otorgar las autorizaciones expresas

de ocupación de vía pública para la colocación de mesas y sillas".