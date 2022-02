Unidas Podemos Menorca condiciona el crecimiento hotelero a la vivienda para los trabajadores

Propone subir el crecimiento de hoteles al 10% a cambio de resolver "dificultades" de trabajadores para acceder a una vivienda "digna"

MENORCA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos Menorca ha condicionado el crecimiento hotelero a la vivienda para los trabajadores, proponiendo aumentar la ampliación del sector al 10% a cambio de resolver las "dificultades" que sufren los trabajadores para acceder a una vivienda "digna".

Según ha informado Unidas Podemos en una nota de prensa, el grupo político en el Consell de Menorca está de acuerdo con mantener en la isla la ampliación del 10% de los hoteles, recogido en el proyecto de ley por el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa aprobado en el Parlament, siempre que entre el 50 y 100 por ciento de la ampliación se destine a vivienda para empleados.

La consellera insular de Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, considera que con esta propuesta se da respuesta a un problema que se ha visto agravado durante las últimas temporadas.

"No queremos los modelos de Mallorca ni de Ibiza que apuestan por autorizar ampliaciones del 15%. Creemos más adecuado para nuestra isla vincular el crecimiento de los hoteles a dar una respuesta a la falta de vivienda para trabajadores que aportan su esfuerzo al excelente servicio del sector turístico", ha señalado.

Hay que recordar que el proyecto de ley por el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa tiene el objetivo de reducir el impacto de la pandemia. Esta normativa permitirá ampliar los hoteles de las islas entre el 10 y el 15 por ciento, en función de la decisión que tomen las administraciones competentes, que en el caso de la isla de Menorca es el Consell, a cambio de una rebaja del 5% de plazas hoteleras del establecimiento.

"No podemos perder de vista la perspectiva inicial del proyecto de ley, que no es otro que permitir obras para adaptar establecimientos a las restricciones sanitarias y mejorar la eficiencia energética, y no para un incremento de plazas turísticas", ha matizado la consellera insular.

Par Unidas Podemos Menorca, el reto es impulsar la actividad económica y la simplificación administrativa, demandas del mismo sector, para facilitar la actividad empresarial y combatir los efectos en la economía de la COVID-19.