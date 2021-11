Unidas Podemos presenta una iniciativa parlamentaria para proteger la biodiversidad marina del Mediterráneo

PALMA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament para proteger la biodiversidad marina del Mediterráneo.

Según ha informado Unidas Podemos Baleares este sábado en nota de prensa, el grupo parlamentario ha registrado una PNL en el Parlament que insta al Gobierno central a aumentar su ambición en las negociaciones del Tratado Global de los Océanos, para proteger la biodiversidad marina del Mediterráneo y reducir la contaminación de las aguas marinas.

El diputado de Unidas Podemos e impulsor de la iniciativa, Pablo Jiménez, ha confiado que "con la aprobación definitiva del futuro Tratado Global de los océanos, se alcance un compromiso firme en la preservación de los océanos y la biodiversidad. Es urgente que los países del Mediterráneo actúen de manera conjunta para proteger los mares".

Jiménez ha destacado que "la voluntad de Unidas Podemos es que se cumpla la normativa ya existente sobre áreas marinas". Por ello, ha considerado "muy importante trabajar de manera conjunta para que en 2030 al menos el 30% del océano se encuentre dentro de áreas marinas protegidas".

En la iniciativa, Unidas Podemos ha pedido, además, declarar una moratoria cautelar sobre la explotación minera de los fondos marinos, impidiendo las nuevas explotaciones y producciones de petróleo y gas en alta mar.

La Proposición No de Ley insta al Gobierno central a impulsar y aprobar una serie de medidas, en el marco de la siguiente ronda de negociaciones internacionales respecto al Tratado global de los Océanos o Convenio para la Protección y Uso Sostenible de los Océanos que se celebrará la próxima primavera del próximo año 2022. Unidas Podemos ha pedido, de este modo, acordar procedimientos de evaluación del impacto ambiental eficaces que afronten la contaminación que se origina por actividades humanas, además de poner fin a la sobrepesca y a prácticas destructivas, incluida la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Unidas Podemos ha planteado, además, ampliar la investigación científica sobre los océanos y aumentar la transparencia y el acceso a los datos oceanográficos, además de dar apoyo a las campañas de información pública para sensibilizar a todos los sectores sociales sobre los vínculos entre el océano, el cambio climático, la biodiversidad y su valor para la salud y el bienestar del ser humano.