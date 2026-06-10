Urgen a paralizar la demolición de cas Coronel tras las primeras actuaciones con maquinaria pesada

Obras en cas Coronel, La Vileda (Palma). - ARCA

PALMA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Salvem cas Coronel y la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA) han urgido a paralizar la demolición de la villa de cas Coronel, ubicada en el barrio de La Vileta, tras las primeras actuaciones con maquinaria pesada.

Según ha alertado ARCA en un comunicado, los trabajos que se están llevando a cabo, la demolición de un bloque de hormigón "inservible e inacabado" que data de 2010, no se corresponden con el proyecto inicial.

Este, siempre de acuerdo con la asociación, preveía en una primera fase la retirada de la carpintería y otros elementos interiores. Las primeras actuaciones previstas eran de nivelación y limpieza del terreno.

La casa, que cuenta con una singular torre, todavía no se ha visto afectada por las actuaciones. Es por ello que han urgido tanto al Ayuntamiento de Palma como al Consell de Mallorca a suspender de forma cautelar la demolición del inmueble "antes de que sea tarde".

La campaña ciudadana 'Salvemos cas Coronel' ha recogido hasta el momento más de 700 firmas para reclamar la paralización de las obras, que pondrán en manos de ambas administraciones.

Este lunes un grupo de vecinos se reunió en el exterior de la vivienda para preparar acciones informativas y observar el avance de los trabajos.

ACUSAN AL PP DE "DESTRUIR EL PATRIMONIO"

MÉS per Palma se ha sumado a las críticas por los trabajos de demolición iniciados en cas Coronel, que a su parecer son consecuencia de la política urbanística que lleva a cabo el Ayuntamiento de Palma.

Según han sostenido los ecosoberanistas en un comunicado, este caso "confirma que cuando el PP gobierna el patrimonio se destruye". También han afeado que el alcalde, Jaime Martínez, no haya atendido los reclamos de las entidades vecinales y haya priorizado "los intereses especulativos".

El partido ha reclamado la paralización inmediata de las actuaciones en cas Coronel y su catalogación urgente para proteger aquello que todavía no ha sido alterado, así como la ampliación del Catálogo de Patrimonio Histórico y la recuperación de los instrumentos urbanísticos que garantizaban la protección de los barrios históricos de Palma.

Los ecosoberanistas han explicado que este caso es el último de una cadena de pérdidas patrimoniales que, según sostienen, se han agravado desde que el equipo de gobierno suprimió el Plan de Ordenación Detallada (POD) aprobado en la pasada legislatura, que ampliaba el catálogo de protección del patrimonio de la ciudad.

La desaparición de este planeamiento, según MÉS, dejó sin protección 330 elementos etnológicos en suelo rústico, como molinos o acequias, y 250 edificios urbanos que habían sido identificados y preservados durante la pasada legislatura.

"Esta norma, si estuviera vigente, evitaría lo que está pasando hoy en cas Coronel", ha señalado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien ha acusado al PP de retirar la norma por estar "en contra de la memoria de Palma" y de querer una ciudad "sin carácter ni personalidad".