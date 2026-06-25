Los usuarios de la residencia de ancianos incendiada en Inca comienzan a regresar al centro

Fcahada de la residencia de ancianos incendiada en Inca.
Fcahada de la residencia de ancianos incendiada en Inca. - CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: jueves, 25 junio 2026 16:24
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    PALMA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la residencia de ancianos de Inca que el miércoles fue escenario de un incendio, que les obligó a ser reubicados en otros recursos asistenciales, han comenzado a regresar al centro.

    El fuego, que se originó en un cuadro eléctrico y que dejó al edificio sin corriente, obligó a desalojar a cerca de 120 residentes y a una treintena de trabajadores.

    Algunos de los afectados han pasado la noche en los domicilios de sus familiares, otros en alguna de las residencias con las que cuenta la empresa en diversos puntos de Mallorca y 44 en residencias gestionadas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

    De este último grupo, según han confirmado fuentes del organismo dependiente del Consell de Mallorca, varios usuarios ya han comenzado a regresar a Inca este jueves.

    Las tareas de reacondicionamiento de la residencia avanzan a buen ritmo y se prevé que, como tarde, todos los usuarios puedan regresar antes de la semana que viene.

   

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