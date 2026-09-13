Los usuarios de una residencia de mayores de Palma disfrutan de una muestra de 'ball de bot' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la residencia de mayores Oms-Sant Miquel de Palma han disfrutado la mañana de este domingo de una muestra de 'ball de bot' a cargo de la Agrupació de l'Escola de Música i Danses de Mallorca.

La actividad forma parte del programa de actos que el Consell de Mallorca ha preparado con motivo de la Diada de Mallorca y ha contado con la asistencia de los consellers de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, y Presidencia, Toni Fuster.

"Las residencias forman parte de la comunidad y deben ser espacios abiertos, conectados con su entorno y con la vida social y cultural de la isla", ha destacado Sánchez, quien también preside el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). "Con actividades como esta, conseguimos que las personas mayores puedan seguir disfrutando de las fiestas y de las tradiciones, pero también que las residencias sean espacios de encuentro con las familias, los profesionales y la ciudadanía", ha añadido.

Fuster, por su parte, ha sostenido que la Diada de Mallorca es una oportunidad para acercar la cultura y las tradiciones propias de la isla a toda la sociedad. "Compartir el 'ball de bot' con las personas residentes de Oms-Sant Miquel es una muestra de cómo la Diada también puede formar parte de la vida de la comunidad", ha dicho.