Los usuarios del transporte público en Formentera podrán usar un monedero virtual para sus desplazamientos

El conseller José Luis Mateo y el presidente del Consell de Formentera, Òscar Portas - CAIB

FORMENTERA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las personas usuarias del transporte público en Formentera contarán con una nueva tarjeta con monedero virtual, tras la firma entre el Govern y el Consell de un convenio.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, han firmado este convenio para establecer los mecanismos de colaboración para que el Govern, a través del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), ceda al Consell el equipamiento tecnológico y el sistema de gestión de datos necesario para la implantación de un nuevo sistema de validación y pago en los autobuses del servicio regular de transporte público de la isla.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, con esta colaboración, los usuarios del transporte público de Formentera podrán utilizar, a partir de las próximas semanas, una nueva tarjeta con monedero virtual que facilitará el acceso a los autobuses de manera más cómoda, ágil y sencilla. Además, el sistema también permitirá incorporar posteriormente el pago directo con tarjeta bancaria.

A partir de la última semana de junio los usuarios del transporte público de Formentera contarán por primera vez con esta tarjeta de transporte monedero que permitirá viajar de forma cómoda y sencilla en toda la red de buses de la isla.

Para hacerlo posible, el CTM equipará los ocho buses de la flota insular con los nuevos equipos tecnológicos, ocho pupitres, 24 canceladoras de billetes, 24 cámaras de seguridad y 12 pantallas.

Paralelamente, también adaptará y programará la red de transporte de Formentera con la tecnología tarifaria utilizada actualmente en la red TIB. Este sistema permitirá al Consell definir una estructura tarifaria moderna basada en zonas y aplicar descuentos según los diferentes perfiles de usuarios, aprovechando las funcionalidades y ventajas tecnológicas del modelo implantado en Mallorca.

El nuevo sistema permitirá aplicar diferentes perfiles tarifarios vinculados a las características de los usuarios, con el objetivo de fomentar el uso del transporte público y facilitar el acceso a los colectivos con mayores necesidades de movilidad.

En líneas generales, se prevé mantener los mismos colectivos residentes en Formentera y trabajadores de la isla que actualmente se benefician de las bonificaciones al transporte público e incorporar también nuevos perfiles específicos como las familias numerosas y monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas en riesgo de exclusión social.

Está previsto que el Consell habilite en los próximos días varios puntos de emisión, que se ubicarán en las oficinas de atención al ciudadano (OAC), para que el usuario pueda solicitar la nueva tarjeta de transporte y pueda empezar a utilizarla a finales de este mes.

Además, la nueva infraestructura tecnológica permitirá que los usuarios puedan viajar simplemente validando su tarjeta bancaria, tanto de débito como de crédito, sin necesidad de adquirir billetes en efectivo.

La implantación del equipamiento y del sistema tecnológico en los buses de Formentera se enmarca en el proyecto de desarrollo de soluciones de transporte multientidad y multioperadores impulsado por el CTM. Este proyecto incluye también actuaciones con otros operadores de transporte de Baleares. El proyecto global tiene una inversión total de 1,8 millones de euros y ha sido financiado con fondos Next Generation dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, la compra de los equipamientos tecnológicos para los buses de Formentera ha sido financiada por el Govern y cofinanciada con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).