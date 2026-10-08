La vacunación infantil contra la gripe continúa este jueves en el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado, este jueves, el CEIP Joan Mas i Verd, de Montuïri con motivo de la campaña de vacunación infantil contra la gripe que, por segundo año consecutivo, se extiende a todos los colegios de Baleares.

La consellera ha estado acompañada por la directora general de Salud Pública, Elena Esteban; la subdirectora de Cuidados Asistenciales del IBSalut, Concha Zaforteza, y la directora general de la Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

La campaña, que se inició el pasado 5 de octubre, va dirigida a los menores escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil; es decir, los niños de entre tres y cinco años, ha recordado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Este año está previsto que el operativo asistencial se desplace a 351 centros educativos de todo el archipiélago (43 en Eivissa, cuatro en Formentera, 31 en Menorca y 273 en Mallorca) y ofrecer la vacuna a aproximadamente 27.000 niños escolarizados en este curso, una cifra muy similar a la de la campaña anterior.

El operativo asistencial que se desplazará a las aulas se ha denominado Vacmovil y está formado por 25 enfermeras, 13 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI), nueve administrativos y siete conductores.

Asimismo, este año también se ofrece vacunar a todos los trabajadores de las escuelas que lo deseen, desde el profesorado al personal administrativo o de limpieza.

Con esta reedición de la campaña de vacunación en los centros educativos se quiere alcanzar al menos la misma cobertura del año anterior, cuando se vacunaron el 44,8% de los alumnos matriculados en el segundo ciclo de educación infantil. Esta cifra multiplicó casi por diez los resultados del programa piloto realizado en 2024.

Salud ha subrayado la importancia de vacunar a este colectivo, ya que los niños de esta edad sufren frecuentemente la gripe y, a veces, de forma muy grave. La letalidad entre los menores de quince años por gripe es muy baja; sin embargo, el 95% de los niños que mueren por esta enfermedad tienen menos de cinco años. Además, esta franja tiene la segunda mayor tasa de hospitalización y de ingreso en la UCI por gripe, tras las personas con edades avanzadas.

Los niños también suelen ser los principales transmisores del virus de la gripe a otros colectivos diana. De esta forma, no solo se brinda al menor una protección individual, sino que también se protege del contagio a las personas vulnerables de su entorno.