Valtonyc reaparece en Bruselas y dice que confía en la Justicia belga porque "está al lado de los derechos humanos"

Publicado 05/07/2018 18:56:54 CET

BRUSELAS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, ha reaparecido este jueves ante los medios por primera vez de que huyese a Bélgica para no ingresar en prisión y ha mostrado su confianza en la Justicia belga porque "ha demostrado ser independiente" y estar "al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales.

"Confío plenamente en la Justicia belga porque ha demostrado ser una Justicia independiente y está al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales", ha expresado en una rueda de prensa conjunta con el profesor universitario, filósofo y escritor belga Lieven De Cauter.

"Espero que entiendan que sólo son unas canciones, que no he hecho nada más y que no tengo ningún peligro y que es libertad de expresión", ha añadido en la misma comparecencia, que ha tenido lugar el mismo día en el que se ha presentado ante el juez de instrucción que tramita la orden de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional.

Según ha explicado el cantante, se ha presentado ante el magistrado en torno a las 9.30 horas y ha salido a las 11.00 horas. El juez ha decretado libertad para el rapero mientras se resuelve la euroorden, aunque no podrá abandonar el país y tendrá que comunicar a las autoridades belgas cualquier cambio de domicilio.

Valtonyc ha manifestado que la estrategia de defensa se basará en alegar libertad de expresión y, según su versión, la Fiscalía belga todavía no ha tomado una decisión sobre si los delitos que se le imputan son equiparables a delitos en la legislación belga. "La Fiscalía lo está estudiando", ha dicho.

NO SE ARREPIENTE DE HABER ANIMADO A MATAR GUARDIA CIVILES

Preguntado directamente por si se arrepiente de haber animado en un concierto a matar a un guardia civil, el rapero a contestado que no y ha argumentado que "formaba parte de una actuación". "Estaba encima de un escenario, estaba haciendo una 'performance' y no creo que decir yo que maten a un guardia civil suponga ningún tipo de peligro", ha defendido.

A nivel general sí que ha confesado que se arrepiente de algunas letras, por ejemplo machistas, en las que "atacaba" a mujeres "por su condición de mujer pero no por su condición de clase o ideológica".

RELACIÓN "AMISTOSA" CON EL "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA" CATALÁN

Valtonyc también ha explicado que mantiene una relación "amistosa" con lo que ha calificado como el "gobierno de la república" catalán, pero ha negado que exista también una relación económica para pagar los costes de estar en Bélgica.

"Con el gobierno de la república la única relación que tengo es amistosa, de exiliados, económicamente no me han ayudado nada, sólo moralmente. Los dos somos exiliados y es normal que haya una red entre nosotros", ha subrayado. En este contexto, ha explicado que paga a sus abogados a través de una "caja de resistencia", aunque no ha detallado cifras de la misma.

También ha señalado que considera al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "un ejemplo de dignidad" y "de resistencia. "Esta es la ayuda que me ha brindado Puigdemont", ha manifestado.

Sin embargo, ha afirmado no tener "ningún tipo de esperanza" en el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez y también ha remarcado que "no debería" porque la justicia "debería ser independiente".

"VOY A SEGUIR CANTANDO"

A nivel personal, el rapero mallorquín ha asegurado que va a seguir cantando y que el futuro lo ve "guay" porque la sociedad belga le gusta "mucho. "La verdad es que hasta ahora el trato ha sido genial, todo el mundo me ha acogido con los brazos abiertos. Cuando explico por qué estoy aquí la peña flipa", ha dicho.

"Voy a seguir cantando. El futuro lo veo guay. La gente de aquí me gusta mucho, he visto que las empresas están muy sindicalizadas, que tienen una jornada laboral muy buena, buenos sueldos, que la calidad de vida es buena", ha subrayado.

El cantante ha asegurado estar "contento" de ser "libre" y de poder hacer "vida normal". Y ha detallado que, mientras que en España trabajaba en una frutería, en Bélgica ha encontrado trabajo como diseñador de páginas web.