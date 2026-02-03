Varios miembros de los Sheriff, condenados por tratar de matar a miembros de un clan rival en su vivienda

Los condenados, en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete integrantes del conocido como clan de los Sheriff han sido condenados este martes a penas que van de los seis meses a los cinco años y medio de prisión por atacar a miembros de los Pelúos, un clan rival, en su vivienda, y tratar de matar a varios de ellos.

Los acusados han llegado este martes a un acuerdo de conformidad con Fiscalía, que pedía inicialmente condenas de 50 años de cárcel para cada uno por tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas.

Finalmente, sólo dos de los acusados han sido condenados por los delitos de tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas y amenazas a cinco años y medio.

El resto han aceptado penas de seis meses a un año y medio por amenazas y uno de ellos, un año más por tenencia ilícita de armas. El Ministerio Público, por otra parte, ha tenido en cuenta para modificar sus conclusiones que los ahora condenados ya habían satisfecho antes del juicio las responsabilidades civiles.

Los hechos se remontan al 18 de mayo de 2021 en Palma, cuando siete miembros del clan de los Sheriff y una personas más que no ha sido identificada se dirigieron a la casa del clan rival, con quienes pretendían ajustar cuentas.

Los acusados, que llevaban tres armas de fuego y un cuchillo, acudieron a la vivienda con una furgoneta y, al llegar, vieron como varios miembros del clan de los Pelúos salían de un coche y entraban rápidamente en su domicilio.

Los ahora condenados les persiguieron y dispararon tres veces contra la fachada de la vivienda, rompiendo una de las ventanas. Entre las personas que había dentro de la casa se encontraba un bebé de siete meses y otros tres menores.

Uno de los disparos pasó cerca del bebé, aunque no hirió a nadie y los acusados dispararon otras dos veces contra una puerta de madera e hirieron por la espalda a uno de los miembros de los Pelúos.

Dos condenados consiguieron entrar en la vivienda y amenazaron al patriarca del clan rival y a otro miembro.