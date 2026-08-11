Varios puntos de Mallorca registran temperaturas nocturnas mínimas cercanas a los 30 grados

Archivo - Turistas se protegen del calor. - María José López - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios puntos de Mallorca han registrado esta pasada noche y madrugada temperaturas mínimas cercanas a los 30 grados.

Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultada por Europa Press, han anotado lo que se conoce como noche tórrida --por encima de los 25ºC-- Portocolom (29ºC), Sóller-Puerto, Palma-Portopí, Banyalbufar, el faro de Capdepera y Santanyí (28ºC), Colònia de Sant Pere y Cabrera (27ºC) y el aeropuerto de Son Bonet, Campos-Salines, el puerto de Pollença y Llucmajor-Radar (26º).

En Menorca se han registrado valores mínimos similares en La Mola (27ºC), Ciutadella y es Mercadal (26ºC).

En las Pitiusas las mínimas más altas se han anotado en Formentera (25ºC) y en varios puntos de Eivissa (25ºC).

La Aemet mantiene este martes avisos por altas temperaturas activos en todo el archipiélago, a excepción del este de Mallorca, por máximas de entre 36 y 38 grados.