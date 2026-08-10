El tiempo en Baleares para esta semana: siguen los avisos por altas temperaturas

Archivo - Una persona se refresca en una fuente. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá activos en Baleares avisos por calor, al menos hasta el miércoles.

Según ha explicado a Europa Press la delegada del organismo en Baleares, María José Guerrero, todo el archipiélago sigue este lunes aviso por calor entre las 12.00 y las 19.59 horas a excepción del Llevant de Mallorca, que sigue bajo el efecto de la llegada del viento del este y las brisas.

Este lunes el aviso es naranja en interior y sur de Mallorca, donde los termómetros podrían alcanzar máximas de 39 grados. El resto de la isla, a excepción de la zona este, estará en aviso amarillo y se esperan máximas de 38ºC. También amarillo será el aviso en Menorca y las Pitiusas, con máximas de 36ºC.

De cara al martes, los avisos seguirán vigentes en todo el archipiélago, a excepción de nuevo de la zona este de Mallorca, aunque serán de nivel amarillo, por máximas de entre 36 y 38 grados.

Para el miércoles se espera que se suavicen ligeramente las temperaturas y que sólo el interior y sur de Mallorca mantengan el aviso amarillo por calor.