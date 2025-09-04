Vecinos de Alcúdia piden rediseñar el trazado del nuevo cable eléctrico para afectar menos a la posidonia y viviendas

Concentración de los vecinos de Alcúdia contra la propuesta del trazado del cable eléctrico con la península. - ANACA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación por un Nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (Anaca) ha reclamado que el nuevo cable de conexión eléctrica entre Mallorca y la península reformule su trazado para lograr una menor afectación a la posidonia, las viviendas y los negocios de la zona.

Esta es una de las peticiones que trasladó la entidad a las autoridades durante la reunión celebrada este miércoles en la Casa de la Cultura de Alcúdia, en la que participación el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, y la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, María Paz Andrade.

Anaca ha criticado que durante el encuentro las autoridades insistieran en que estaban allí para "dar explicaciones" pero, a su modo de ver, "no mostraran la voluntad de retomar el trabajo conjunto con la ciudadanía", como sí se hizo el pasado año a través de la mesa de trabajo.

"Se limitaron a invitar a la ciudadanía a presentar alegaciones cuando se publique en el BOE y el BOIB o a excusarse en que el expediente ya está en Madrid y ahora ya no se puede hacer nada", han alegado.

Desde la Anaca han valorado la presencia institucional pero han considerado "insuficiente" el planteamiento, ya que "no basta con dar explicaciones, sino que hace falta sentarse a trabajar".

En este sentido, han celebrado las declaraciones realizadas por Linares donde manifestó su disposición a "reabrir la mesa de trabajo con la ciudadanía", algo que Anaca ha pedido que se traduzca en "un compromiso político real".

De este modo, han pedido reactivar un espacio de diálogo técnico y participativo para replantear la entrada del cable por la Bahía de Alcúdia, al estudiar la alternativa 10-Bis contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que entienden que es la "más racional, sostenible y justa".

Así, han reivindicado que este trazado hace un aprovechamiento de infraestructuras "ya existentes", con soluciones técnicas probadas internacionalmente, un escenario "favorable" para compensaciones ambientales y una alternativa reconocida en el propio EIA, que "nunca fue descartada por inviabilidad técnica, ni ambiental".

Por ello, desde Anaca han instado a las autoridades competentes a "reconsiderar la decisión adoptada" y "evaluar con transparencia y rigor" la alternativa 10-Bis, que permite "avanzar hacia una transición energética justa y respetuosa con el entorno y con las personas que habitan el municipio de Alcúdia".