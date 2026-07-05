Vecinos de Andratx se suman a la iniciativa Mójate por la esclerosis múltiple. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Es Vinyet (Andratx) han acogido este domingo una nueva edición del 'Mójate por la esclerosis múltiple', una jornada solidaria que ha reunido a numerosos vecinos con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis múltiple, apoyar a las personas que conviven con esta enfermedad, que afecta a unas 5.000 personas en Baleares, y contribuir a la financiación de la investigación.

Desde primera hora de la mañana, la iniciativa ha registrado una importante participación ciudadana, con asistentes que han querido sumarse a esta campaña solidaria a través del tradicional chapuzón y de las diferentes actividades organizadas durante la jornada, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, miembros de la asociación organizadora han instalado un punto de venta solidario con camisetas, toallas y otros productos promocionales, cuya recaudación se destina íntegramente a los programas de atención a las personas con esclerosis múltiple y a la investigación.

En representación del Ayuntamiento de Andratx, han asistido el primer teniente de alcalde, Joan Forteza, acompañado por otros regidores de la corporación municipal. La jornada también ha contado con la presencia de la diputada del PP Anabel Curtó.

Joan Forteza ha destacado que la campaña es mucho más que una jornada solidaria. "Es una muestra del compromiso de los vecinos de Andratx con quienes conviven con la esclerosis múltiple. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que contribuyan a dar visibilidad a esta enfermedad y a impulsar la investigación", ha afirmado.