Vecinos de Estellencs asisten a una asamblea para debatir sobre el plan general de urbanismo

Vecinos de Estellencs acuden a la asamblea para debatir sobre el plan general urbanístico. - PER ESTELLENCS

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Estellencs han acudido este sábado a una asamblea participativa, organizada por el Grupo Municipal Per Estellencs, para informar a la ciudadanía sobre el plan general de urbanismo de la localidad y debatir sobre el futuro del pueblo.

Según ha informado el grupo municipal en un comunicado, a la cita ha acudido el alcalde del municipio, Bernat Isern, donde ha respondido algunas cuestiones planteadas durante la jornada, aunque sin exponer el plan "de manera completa".

Al encuentro también han asistido los regidores de Per Estellencs, Angélika Dressen y Guillem Ensenyat, y los miembros de la Ejecutiva del PSIB Mercedes Garrido y Jaume Mateu.

La formación ha recordado que durante el debate se insistió en que el plan no es solo una cuestión técnica, sino "una decisión de fondo sobre el modelo de pueblo".

Además, ha mencionado que los asistentes mostraron su "preocupación" por cuestiones como el acceso a la vivienda, la calidad de vida de los residentes, los servicios públicos, la movilidad y la necesidad de que el plan responda a "las prioridades reales del pueblo".

De esta forma, han asegurado que los vecinos ya han celebrado otros encuentros en los que se ha instado Consistorio a rehabilitar las viviendas existentes y a ampliar los aparcamientos en vez de construir nuevos. También se opusieron, a la apertura de nuevos viales y a la construcción de una nueva rotonda en la entrada del pueblo.

Finalmente, Per Estellencs ha celebrado la cantidad de asistentes que acudieron al evento y el desarrollo del mismo y ha considerado que el municipio necesita "continuar debatiendo sobre el plan general".