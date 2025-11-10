Vecinos protestan contra el mercado navideño en sa Feixina: "Es una decisión arbitraria que dinamita la convivencia"

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Santa Catalina y es Jonquet se han concentrado para protestar contra la instalación de un mercado navideño en sa Feixina que, a su parecer, es "una decisión arbitraria, sin concurso público, sin consenso y con favoritismos que bajo el lema de dinamizar la ciudad, dinamita la convivencia".

Así lo han criticado desde la asociación Barri Cívic de la zona, que apoyaron la protesta este domingo contra la instalación del mercado y ante la "falta de transparencia" del Ayuntamiento de Palma a la hora de tomar decisiones como esta que, han remarcado, "afectan de una manera muy negativa a muchos vecinos".

En un comunicado este lunes, han acusado a Cort de tomar la decisión "a espaldas" de los residentes, de los artesanos y de los feriantes que, a su parecer, son todos partes afectadas.

"Después de la sorpresa de que en el único pulmón verde y espacio para disfrutar de un ocio saludable que nos queda en Santa Catalina va a ser cedido durante casi dos meses a unos promotores privados para que hagan su agosto, saltan todas las alarmas en el vecindario", han sostenido.

Así, han lamentado que las familias y vecinos del barrio no podrán usar el parque durante dos meses, habrá inconvenientes de ruido y masificación y, además, afectará la circulación y las plazas de aparcamiento.

Igualmente, para la asociación Barri Cívic, los residentes "serán partícipes del sobrecoste" que representan actividades como esta que, han expuesto, "se desarrollan en espacio público siendo privadas y que significan un sobrecoste en seguridad ciudadana, gestión de residuos y movilidad".

Los vecinos han considerado que este tipo de eventos se tienen que organizar en espacios habilitados para ello, como ferias o zonas no residenciales, y que "los pocos" espacios públicos y parques verdes de la ciudad "no acaben también mercantilizándose".