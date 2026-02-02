Un vehículo averiado provoca varios kilómetros de retenciones en Via Cintura

Momentos de retención en Via Cintura a la altura del cementerio de Son Valentí. - DGT

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La avería en un vehículo ha generado varios kilómetros de retenciones esta tarde en Via Cintura al ocupar el carril derecho.

El incidente se ha producido alrededor de las 16.00 horas, lo que ha provocado tráfico lento entre el kilómetro 3,5 y el 7,5 en el sentido que va hacia el aeropuerto, según ha informado la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil a Europa Press.

Momentos más tarde, tras la retirada del vehículo, se ha conseguido restablecer la circulación.