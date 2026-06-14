Vehículos artesanales recorren Andratx en la 'Devallada de Carretons'

'Devallada De Carretons' - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 vehículos artesanales, algunos llegados desde diferentes puntos de Mallorca, han recorrido las calles de Andratx en la 'Devallada de Carretons' de las Fiestas de Sant Pere 2026.

Los participantes se han concentrado en el aparcamiento del cementerio antes de iniciar un recorrido que este año ha sido el más largo de la historia de la prueba, con curvas muy cerradas, gran velocidad y un salto a mitad del trazado.

El Ayuntamiento de Andratx ha destacado en un comunicado que la plaza des Pou ha reunido a una gran cantidad de espectadores, entre ellos la alcaldesa del municipio, Estefanía Gonzalvo, que ha seguido la prueba durante toda la jornada.

La actividad ha sido organizada por el Departamento de Fiestas del Consistorio, dirigido por el regidor Iván Sánchez, con la colaboración de las peñas de Andratx, la Policía Local, Protección Civil y un dispositivo sanitario con ambulancia.