Una veintena de autónomos salen a las calles de Palma para exigir mejores condiciones: "¿De dónde sacamos tanto dinero?"

Una veintena de autónomos salen a las calles de Palma para exigir mejores condiciones - EUROPA PRESS

PALMA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de autónomos se han manifestado este domingo por las calles de Palma con el objetivo de reclamar mejores condiciones laborales.

La protesta, convocada por la Plataforma por la dignidad de los autónomos 30N, ha arrancado sobre las 11.00 horas desde la plaza de Sa Feixina. Desde allí han recorrido varias calles del centro hasta finalizar en la plaza de Cort.

Entre sus principales reclamaciones han destacado unas condiciones justas, la reducción de las cuotas, la protección social y el reconocimiento a su trabajo.

También han pedido protección por baja médica o cuidado familiar con cotización reducida, derecho al luto, una rebaja en el IRPF, acceso al subsidio para mayores de 52 años, una simplificación de la burocracia y una deducción inmediata de la totalidad de las inversiones.

"A final de año, más del 50 por ciento de lo que ganas se lo ha quedado el Estado. Y piensas, ¿para quién trabajo realmente? Somos el pilar de España, lo más grande que tiene. Tendrían que pensar un poco en todas las familias que comen de los autónomos, pero no lo tienen en cuenta", ha dicho una de las coordinadoras de la plataforma, Eva Mas, en declaraciones a los medios de comunicación.

Mas ha considerado que la situación que atraviesa es "muy complicado" y ha lamentado que no puedan parar "ni para reivindicar aquello que necesitamos". "O lo pensamos hoy o mañana caeremos", ha advertido.

Su compañera Marga Montserrat, por su parte, ha puesto el foco en el aumento de las cuotas registrados en los últimos años, que a su parecer suponen un agravio frente a los trabajadores asalariados.

"¿De dónde sacamos tanto dinero los autónomos? Hay muchas cosas que no están adaptadas a nuestras actividades. En Mallorca somos pequeños, la mayoría no llegamos a los 1.500 euros al mes. ¿Por qué no mirna un poco por quiénes hacemos el esfuerzo de dar trabajo a la gente y dar dinero al Estado con nuestros ingresos?", se ha preguntado.

Se trata de la segunda manifestación en poco tiempo que protagonizan los autónomos en Baleares, pues el pasado 2 de marzo decenas de ellos ya salieron a la calle en Palma e Eivissa para exigir mejoras en sus condiciones.