Una veintena de familias solicitan el 'Cheque Canguro' del Govern en poco más de un mes

Archivo - Foto detalle de la mano de un menor. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 familias han solicitado el 'Cheque Canguro' del Govern, que contempla ayudas por valor de 320.000 euros para facilitar la conciliación, entre finales de enero y principios de marzo.

Así consta en la respuesta escrita que la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha dado a una pregunta formulada por el diputado no adscrito en el Parlament Agustín Buades.

Desde el 27 de enero, día en el que se abrió el plazo para la presentación de solicitudes, y el pasado 3 de marzo un total de 19 familias han pedido el Cheque Canguro.

Fue el pasado 19 de enero cuando el Ejecutivo autonómico presentó el 'Cheque Canguro', una convocatoria de ayudas por valor de 320.000 euros para facilitar la conciliación de las familias trabajadoras de Baleares, que contraten a personal del hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad.

Las ayudas para trabajadores y autónomos se conceden en función de la renta familiar per cápita y permiten subvencionar hasta 4.000 euros anuales por unidad familiar.