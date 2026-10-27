Una veintena de pequeñas empresas participan en Palma en un laboratorio de IA aplicada a la innovación

Organizan en Palma una laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la innovación para pequeñas empresas - CAIB
PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Bit ha organizado este martes y miércoles un laboratorio de inteligencia artificial (IA) aplicada a la innovación en la que han participado una veintena de pequeñas y medianas empresas.
Se trata de una formación presencial y participativa que se lleva a cabo en el ParcBit y que ha completado todas las plazas disponibles, ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.
Impartido por Todoesdata, el laboratorio busca ayudar a una veintena de empresas a identificar, analizar y priorizar aplicaciones de inteligencia artificial adaptadas a sus objetivos, necesidades y recursos.
La formación, que combina casos reales y dinámicas colaborativas, pone el foco en la detección de casos de uso que puedan aportar un valor a cada organización y en el establecimiento de criterios para decidir qué iniciativas conviene abordar primero.