El velódromo de Palma acogerá el sábado la tercera edición del SoloFlow Freestyle

El velódromo de Palma acoge este sábado la tercera edición del SoloFlow Freestyle - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El velódromo de Palma acogerá este sábado a partir de las 20.00 horas la tercera edición del SoloFlow Freestyle, un evento que reunirá a pilotos como Edgar Torronteras, Maikel Melero y José 'Mincha' y contará con más de dos horas de motocross acrobático.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este martes en un comunicado que el velódromo permitirá contar con dos recepciones para realizar saltos de forma sincronizada, una propuesta que "hasta ahora no se había podido ver en la capital mallorquina".

El público podrá disfrutar de un espectáculo de freestyle que combinará saltos, acrobacias y maniobras sobre dos ruedas con una puesta en escena que contará con sonido, iluminación y efectos especiales.

El cartel de esta tercera edición estará encabezado por Edgar Torronteras, pionero y figura histórica del freestyle y promotor del evento; Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo de FMX, y José 'Mincha', ganador este año de medalla de oro y bronce en los X Games.

También participarán Antonio Navas y Rocky Florensa, quienes ofrecerán el Salto en Tándem, así como Unai Aguiló, Javi Jabato, Víctor Córdoba, Pablo Naert y José Zambudio.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha destacado que el SoloFlow Freestyle representa una nueva apuesta por la celebración de eventos deportivos en la ciudad.

Además, ha agradecido la implicación de Edgar Torronteras y de todo el equipo organizador y técnico, así como de los pilotos, patrocinadores y colaboradores que hacen posible la celebración de esta nueva edición.

La jornada contará además con la participación de la cantante y DJ sevillana Alba Dreid.