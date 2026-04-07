Un vendedor del mercado de Pere Garau sufre una agresión homófoba por parte de otros comerciantes

Archivo - Archivo- Un comerciante en el exterior del Mercado Municipal de Pere Garau. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un vendedor del mercado de Pere Garau sufrió una agresión homófoba la semana pasada supuestamente por parte de otros comerciantes del mismo mercado.

Según denunció un amigo de la víctima en redes sociales, los presuntos autores pegaron al vendedor a la vez que le insultaban por su orientación sexual, "al grito de maricón", ha apuntado su compañero. La víctima ha denunciado los hechos.

Para mostrar su apoyo al vendedor y condenar la agresión, decenas de personas se han concentrado este martes en el mercado de Pere Garau.

MÉS per Palma ha asistido a la protesta, lamentando los hechos que, han subrayado en una nota de prensa, han dejado secualas físicas y un "profundo impacto psicológico" a una persona "respetada y querida" en el barrio.

La formación ha denunciado públicamente la "gravedad" de los hechos y, sobre todo, la "falta de reacción" del equipo de gobierno del Ayuntamiento que, según MÉS, no ha activado ninguna investigación ni se ha puesto al servicio de la víctima.

Así, los ecosoberanistas han reclamado una actuación "urgente y contundente" por parte del Ayuntamiento, en concreto, que investigue los hechos, que traslade su apoyo a la víctima y que establezca protocolos "efectivos" contra las agresiones homófobas en los espacios públicos.

"Cuando una persona es agredida por su orientación sexual hablamos de un ataque a toda la sociedad", ha advertido la portavoz de MÉS, Neus Truyol, quien ha pedido una respuesta "firme y sin excusas" por parte de las instituciones.

Truyol ha exigido explicaciones inmediatas a Cort, criticando que el PP "siempre encuentra tiempo para proteger símbolos franquistas como el monolito de sa Feixina pero no para defender las personas que sufren violencia por ser quienes son".