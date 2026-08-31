La venta de paquetes perdidos King Colis vuelve a Palma: consulta fecha y ubicación

Archivo - Colas para participar en la iniciativa de King Colis - KING COLIS - Archivo

PALMA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

King Colis regresa a Mallorca tras el éxito de su primera visita a la isla, en la que vendió más de 10 toneladas de paquetes en menos de cuatro días y agotó todas las existencias antes de la fecha prevista para la finalización del evento.

La compañía francesa volverá al Centro Comercial Porto Pi, en Palma, del 8 al 12 de septiembre, con una nueva edición reforzada que contará con alrededor de 12 toneladas de paquetes perdidos.

King Colis ofrece a los visitantes la posibilidad de comprar paquetes sorpresa procedentes de compras online que no pudieron ser entregadas a sus destinatarios originales y cuyo importe ya había sido reembolsado.

En lugar de ser destruidos o permanecer almacenados, estos paquetes vuelven a ponerse en circulación a través de las tiendas efímeras de la compañía, dando una segunda vida a los productos.

La respuesta del público en Mallorca ha llevado a la compañía a repetir la experiencia apenas unos meses después. Durante su primera visita, se vendieron más de 10 toneladas de paquetes en menos de cuatro días y se agotó todo el stock antes de la fecha prevista para la finalización del evento, un resultado que, según la compañía, confirma el fuerte interés local por este concepto.

Uno de los principales atractivos de la experiencia se mantiene intacto: nadie conoce el contenido del paquete antes de comprarlo.

Los visitantes disponen de 10 minutos para elegir los paquetes que quieren adquirir y pueden encontrar en su interior productos de una amplia variedad de categorías, desde tecnología y moda hasta artículos para el hogar, accesorios, productos de uso cotidiano y piezas de colección. Como novedad, esta edición incluirá también una cantidad limitada de paquetes perdidos de Vinted con ropa y accesorios de segunda mano, incluidos algunos artículos premium.

El acceso es gratuito y está abierto a todo el público (los menores deberán estar acompañados por un adulto) ? Para quienes quieran evitar las colas: hay pases rápidos disponibles por 15 euros.