Las ventas del comercio minorista descienden un 2,7% en agosto en Baleares

Archivo - Un cartel de rebajas en un escaparate en una calle comercial. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 2,7% en agosto en Baleares, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, según los datos del INE, las ventas bajan un 1,7% y respecto al mes anterior bajan un 4,8%.

La ocupación en el sector, por su parte, avanza en el octavo mes del año en el archipiélago un 1,6% en relación al mismo mes del año anterior.