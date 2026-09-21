Las ventas de la industria no varían en Baleares en julio

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PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria mantuvo en Baleares un 0% en julio en línea con el dato marcado al mismo periodo del año anterior, 4,1 puntos

La cifra de negocios de la industria aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Murcia (+15,8%), Castilla - La Mancha (+9%) y Comunitat Valenciana (+7,7%) a la cabeza, excepto en Aragón en donde el índice cayó un 3,3%, y en Madrid con una reducción del 0,3%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 12,7% en Baleares, 17 puntos de diferencia con la media nacional (4,3%).

DATOS NACIONALES

En todo el país, la cifra de negocios de la industria subió un 4,1% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa más de cinco puntos inferior a la de junio.

Con el avance de julio, las ventas de la industria encadenan cuatro meses de ascensos interanuales consecutivos tras los repuntes de marzo (+10%), abril (+11,4%), mayo (+3,3%) y junio (+9,3%).

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 4,2% interanual en julio, tasa 1,2 puntos inferior a la del mes previo y con la que se suman también cinco meses consecutivos de incrementos.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se desplomó un 1,5%, encadenando tres meses consecutivos en tasas negativas.