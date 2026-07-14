Vera anuncia actuaciones para mejorar la climatización del IES Sa Colomina de Eivissa

El conseller Antoni Vera en Sa Colomina - CAIB

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado el IES Sa Colomina de Eivissa donde ha anunciado la puesta en marcha de diversas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de climatización del centro.

Según ha informado la Conselleria de Educación en un comunicado, Vera ha explicado que el próximo invierno se llevarán a cabo varias intervenciones encaminadas a reducir el impacto de las altas temperaturas en las aulas y a incrementar la eficiencia energética del edificio.

En concreto, ha avanzado que se realizará un estudio para ejecutar el aislamiento de la cubierta superior del centro, una actuación que permitirá reducir la temperatura en el interior de las aulas y mejorar el confort térmico de los espacios educativos. También está previsto el cambio de las carpinterías exteriores, una medida que contribuirá a mejorar el aislamiento del edificio.

Vera ha señalado que la Conselleria impulsará un estudio global sobre el aislamiento de todo el edificio con el objetivo de determinar nuevas actuaciones que permitan optimizar sus condiciones energéticas. Según ha explicado, esta intervención requerirá un análisis más profundo y una inversión más elevada, por lo que se plantea como una actuación a más largo plazo.

"El objetivo es seguir mejorando los centros educativos de Baleares para que alumnos y docentes dispongan de unas instalaciones más confortables, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales", ha destacado Vera.

Esta actuación se enmarca en el compromiso de la Conselleria de continuar invirtiendo en la mejora de las infraestructuras educativas y en la adaptación de los centros a las condiciones climáticas actuales.