Vera anuncia una nueva normativa de adjudicación de plazas en Educación y cambiará la aplicación informática

Archivo - El conseller de Educación, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha avanzado que elaborará una nueva normativa de adjudicación de plazas y cambiará la aplicación informática para este reparto.

Estas son algunas de las actuaciones que ha anunciado el conseller en respuesta a las críticas de la diputada del PSIB Amanda Fernández, sobre las incidencias en el inicio del curso escolar 2025-2026 en Baleares, en materia de personal.

Vera ha detallado que ante las críticas ha ofrecido "respeto, diálogo y diálogo" pero ha insinuado que Fernández habría metido en su intervención, ya que ha aseverado que "mentir es pecado" y como católico lo tiene "claro".

La diputada socialista le ha respondido que como católico debería escuchar al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que se ha posicionado a favor de los derechos de los menores y contrario a las políticas contra los derechos humanos, que ha aseverado que el Govern lleva a cabo.

Asimismo, ha reprochado que, a su manera de ver, Vera ha estado de "vacaciones todo el verano" al no comparecer a los problemas en las adjudicaciones, por lo que ha calificado la planificación del curso de "caos" o "desbarajuste".

Vera ha respondido con una noticia con estas mismas quejas de los docentes que afectaron al anterior Govern, a lo que ha añadido las cifras de personal con las que empieza la Conselleria para este curso escolar.

"La educación gratuita y universal es de los que la llevan a cabo y no de los que politizan con ella cada cuatro años", ha subrayado.