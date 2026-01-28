Vera asiste al recital de la mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelrich en el Teatro de la Zarzuela

Vera junto a la mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelrich - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, junto con el director académico de las Enseñanzas Artísticas Superiores, Antoni Planas, ha asistido al recital De Puentes y Almas, protagonizado por la mezzosoprano María José Montiel y el pianista Miquel Estelrich i Serralta, profesor titular de piano del Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB), celebrado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Según ha informado la Conselleria, el recital ha ofrecido un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio vocal español, latinoamericano y francés, con piezas de Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla, Xavier Montsalvatge, Ernesto Halffter y Joaquín Turina, entre otros.

María José Montiel es una de las mezzosopranos más reconocidas del panorama internacional, con actuaciones en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro alla Scala de Milán, así como en destacados teatros europeos y asiáticos. Por su parte, Miquel Estelrich, nacido en Palma, es profesor titular y fundador del Conservatorio Superior de Música Baleares, cuenta con una sólida trayectoria concertística internacional y destaca por su labor en la recuperación y difusión de la música de los compositores de las Islas.

Con esta presencia institucional, la Conselleria busca reafirmar su apoyo al talento del profesorado del Conservatorio y poner en valor el papel de las enseñanzas artísticas superiores en la proyección cultural de la comunidad a nivel estatal e internacional.