Vera comparecerá en el pleno para dar cuenta del incumplimiento de la normativa de comedores 0-3 a petición de MÉS

Archivo - Comedor escolar - CAIB - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca y Més per Menorca han solicitado la comparecencia del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en el pleno por incumplir una iniciativa aprobada sobre la creación de una normativa específica para el comedor de la etapa educativa 0-3.

Según han señalado las formaciones en nota de prensa, se trata de una proposición no de ley (PNL) de ambos grupos que se aprobó en el Parlament en septiembre del año pasado. La comparecencia del Conseller, han informado, se producirá previsiblemente el 16 de diciembre.

La PNL pedía una normativa que tuviera en cuenta la especificidad y la edad temprana de los niños, así como que se elaborara con las entidades que acompañan la infancia.

Se obligaba, además, al Ejecutivo a establecer las cinco horas de gratuidad total con el tiempo de comedor en la educación 0-3 para las familias que así lo necesiten y garantizar los recursos humanos suficientes para posibilitar las comidas escolares en esta etapa.

Según MÉS, se aprobaron cuatro de los cinco puntos de la iniciativa que ahora se incumplen con el proyecto de decreto que regula la prestación de los servicios de comedor escolar y de cafetería que tramite la Conselleria que dirige Vera.

Para la diputada ecosoberanista Maria Ramon, la iniciativa no tiene en cuenta las especificidades de la etapa educativa 0-3 en el momento del comedor. "No contempla unas ratios adecuadas, ni un número de educadores óptimo para atender las necesidades que se puedan generar", ha criticado.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada menorquinista, Joana Gomila, quien ha lamentado que el proyecto de decreto no incluye una alimentación saludable para estas edades, ya que hace referencia a un real decreto que es aplicable a partir del segundo ciclo educativo.

Tampoco recoge una normativa de seguridad ni de las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas y del Consejo de la Unión Europea, ha subrayado Gomila.

Ambas diputadas se han hecho suyas las reivindicaciones de las entidades de primer ciclo, como el Colectivo Menorca 0-3, la Asociación de Directoras de Escuelas de Educación Infantil Públicas de Baleares (Adeipib), la Plataforma Menorca 0-3 y la Asamblea 0-3, que han hecho llegar estas demandas al conseller.