Vera se compromete a mejorar el decreto de comedores escolares de la mano de la comunidad educativa

Archivo - El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha comprometido a mejorar el borrador del decreto de comedores escolares de la mano de la comunidad educativa.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada de Més per Menorca Joana Gomila le preguntara si le parecen justas las reivindicaciones del sector 0-3 de la isla, que han sido especialmente críticas con el borrador.

Vera ha defendido que el documento que se ha conocido es precisamente eso, un borrador, y que por lo tanto "en ningún caso es definitivo".

"Mañana me reuniré con el colectivo 0-3 en Menorca para escuchar sus reivindicaciones y ver qué propuestas podemos incorporar en el borrador del decreto de comedores", ha asegurado.

Su departamento, ha explicado el conseller, desplegará este decreto a través de una orden que regulará "de manera específica" la etapa educativa 0-3.

"Mejoraremos el borrador con la comunidad educativa como ha hecho el Govern con todas las normas", ha sentenciado.