Vera cree que es "muy saludable" que los escolares de Baleares se unieran para cantar La Balanguera

Mosaico con la bandera de Mallorca tras la cantada infantil de 'La Balanguera' en la Misericòrdia. - CAIB

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha afirmado este martes que es "legítimo y muy saludable" que los escolares se unieran el pasado viernes para cantar La Balanguera.

Vera ha respondido así al diputado de Vox Sergio Rodríguez, que ha criticado que en un instituto de Sa Pobla se premiara a los escolares que cantaran subiéndoles la nota de catalán.

El conseller ha evitado valorar esta cuestión en concreto y ha insistido en reivindicar el éxito de la cantada popular y que se haya aprovechado la ocasión para acercar a los estudiantes la figura de Joan Alcover.

El de Vox ha recordado a Vera que es "conseller de todos, no solo del STEI o de la Obra Cultural Balear (OCB)" y que "no todos los docentes son seres de luz".

Rodríguez ha ironizado diciendo que es "maravilloso" que la OCB, "una organización sin intereses políticos", organizara la cantada popular. "Usted sigue insistiendo en que no se adoctrina, pero no se atreve a decírselo a los camisetas verdes", ha añadido el diputado.