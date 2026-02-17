Vera defiende el adelanto de las oposiciones docentes y asegura que se decidió "desde el diálogo y la negociación"

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido el adelanto de las oposiciones docentes a los días 9 y 10 de mayo y ha asegurado que la decisión se ha tomado "desde el diálogo y la negociación".

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió si estaba contento con el cambio de fechas.

"Estoy contento de avanzar las oposiciones desde el diálogo y la negociación. Un diálogo que se inició en enero, cuando recibí a los sindicatos para explicarles la intención de adelantarlas. Ahora sí que hay una Conselleria que negocia, que es encontrar el punto medio", ha subrayado.

El conseller, además, ha recordado que ofreció dos opciones a los representantes de los trabajadores, si adelantarlas a mayo o retrasarlas a octubre.

"Lamento que no se haya llegado a un acuerdo, pero mantener las fechas no era una opción. Queremos que todos los alumnos tengan a su profesor desde el primer día de curso y que los docentes conozcan cuanto antes su lugar de trabajo", ha insistido.

Buena parte de los sindicatos representados en la mesa sectorial en la que se adoptó la decisión se levantaron de la negociación al conocer la decisión y han mostrado su rechazo a la misma.

Carrió ha considerado que lo censurable no es solo la determinación de adelantar las oposiciones, sino haberlo hecho "sin el consenso" de los docentes.

"Sorprende no la decisión, sino la manera. Cambiar la fecha, ¿por qué no? Hablemos, pero con tiempo y de manera planificada. Cuando centenares de docentes viven esta decisión como una imposición, algo no se ha hecho bien", ha recriminado la ecosoberanista.