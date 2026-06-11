Vera destaca el modelo pedagógico del Camp d'Aprenentatge d'Orient por enseñar en "pleno contacto con la naturaleza"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la visita al Camp d'Aprenentatge d'Orient por su 30º aniversario. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha resaltado la labor del Camp d'Aprenentatge d'Orient en su 30º aniversario por representar un modelo pedagógico que permite a los alumnos aprender en "un entorno diferente" y "en pleno contacto con la naturaleza".

Vera ha asistido a la celebración junto a la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, y un grupo de alumnos de Primaria del CEIP Rosa dels Vents, según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Vera ha dado inicio al acto de conmemoración con un saludo a los alumnos asistentes y ha reafirmado el compromiso de la Conselleria con la continuidad del espacio. También ha agradecido la dedicación de los profesionales que han trabajado en él durante estos 30 años y ha reconocido la importancia del campo de aprendizaje.

Además, los docentes encargados del espacio han dirigido unas palabras a los alumnos y han destacado el valor añadido que estos entornos aportan a los estudiantes.

Posteriormente, el conseller ha acompañado a los alumnos de 1º y 2º de Primaria del CEIP Rosa dels Vents durante el inicio de un taller de rastros, identificación y tatuajes, y a otro grupo del centro que ha realizado un taller de helado de bomba --una elaboración tradicional con heladora manual antigua--.

Con esta jornada, la Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en valor los 30 años de trayectoria del Camp d'Aprenentatge d'Orient como espacio de referencia educativa y ambiental, donde miles de alumnos de Baleares han podido complementar su formación a través de experiencias vinculadas con la naturaleza y el entorno.