Vera "empatiza mucho" con las reivindicaciones del sector 0-3 años y confía en convalidar el decreto de mejoras

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha manifestado que "empatiza mucho" con los educadores de 0-3 años, ante la convocatoria de huelga, y ha señalado que espera convalidar el 9 de septiembre el decreto de mejora de las condiciones laborales que "pondrá los cimientos necesarios" para dar respuesta a una parte "importante" de sus reivindicaciones.

Según ha explicado en atención a los medios en la visita al IES Ses Estacions, el conseller ha expresado su "respeto absoluto" al derecho de huelga, pero ha reivindicado el decreto aprobado el 7 de agosto.

Este decreto "establece un complemento de equiparación salarial para que no pueda haber diferencias entre las mismas funciones de trabajadores que hacen las mismas funciones". En este sentido, Vera ha detallado que este complemento "lo pagará el Govern directamente a las trabajadoras".

Además, con este decreto la Conselleria asumirá por primera la nómina delegada de 0-3 años, según ha concretado el conseller. De esta manera, según ha indicado, el Govern establecerá el complemento y gestionará la nómina delegada, algo que el conseller ha considerado "un paso importantísimo".

Por otro lado, Vera ha destacado el decreto de mínimos de educación infantil para reducir las ratios en las aulas que entrará en vigor el curso 2027-2028, si se aprueba.

El conseller también ha explicado que se está elaborando un orden de comedores escolares de 0-3, algo que convertirá a Baleares en la primera comunidad autónoma en regularlos, según ha sostenido.

"Otro paso importante", según Vera, es "la asunción de todas las 'escoletas' públicas que dependen de los ayuntamientos, tanto de gestión directa como indirecta".

Vera ha reivindicado la gestión del Govern en materia educativa y ha recordado la gratuidad de la etapa 0-3 años o que se han puesto 15.000 plazas públicas en el mapa escolar. Sin embargo, el conseller ha expresado que entiende las reivindicaciones.

CONVIVENCIA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LA PRIVADA

El conseller ha destacado, por otro lado, la "convivencia" entre la universidad pública y las privadas, ya que son "sistemas complementarios".

"Nuestra universidad pública tiene que tener nuestro apoyo y nuestra entre. La Universidad de les Illes Baleares (UIB) es el elemento más vertebrados que tienen nuestras Islas. Está presente en todas", ha defendido.

Según ha detallado, la UIB ha añadido nuevos grados universitarios en su oferta, como el de Farmacia, el de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o el doble grados de Física y Matemáticas. "Seguiremos para que haya una hoja de ruta elaborado en la UIB que son los nuevos grados que queremos implantar", ha explicado.

Vera ha sostenido que "no es ningún drama que haya universidades privadas" porque "hay suficiente demanda en Baleares". En este sentido, ha defendido toda la oferta universitaria que "permita que familias o estudiantes puedan quedarse en las Islas"