Vera exige a Educación una disposición específica para Baleares para reducir ratios en los centros educativos

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en Madrid. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reclamado un tratamiento específico para Baleares en la modificación del Real Decreto 132/2010 que impulsa el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y que establece las nuevas ratios máximas de alumnos por aula en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el Estado.

La Conselleria ha explicado que así lo ha traslado Vera durante la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este viernes en Madrid, donde ha reclamado que la futura norma incorpore una disposición adicional específica para las Islas que tenga en cuenta las circunstancias singulares de la CCAA.

Vera ha expresado el apoyo del Govern a cualquier iniciativa encaminada a reducir ratios y mejorar la atención educativa del alumnado, pero ha considerado que las Islas "no pueden ser tratadas igual que el resto de comunidades autónomas" porque la realidad "es diferente y esta singularidad debe quedar recogida en el Real Decreto".

El conseller ha destacado el hecho insular y pluriinsular de Baleares, así como la "constante" incorporación de alumnado recién llegado a lo largo de todo el curso escolar. Solo durante el curso pasado se incorporaron cerca de 4.000 alumnos recién llegados una vez iniciado el curso, ha recordado.

Vera también ha destacado que Baleares es la comunidad con el mayor porcentaje de alumnos extranjeros, por lo que ha instado al Ministerio a acompañar la reducción de ratios con una dotación extraordinaria para el archipiélago

El conseller ha insistido en que la reducción de ratios en las aulas debe reconocer la singularidad balear y garantizar recursos necesarios para que pueda hacerse efectiva sin perjudicar la atención educativa ni la planificación de los centros.

"Baleares realiza una aportación muy importante al conjunto del Estado y afronta retos específicos derivados de su realidad demográfica y territorial. Pedimos que esta singularidad sea reconocida y tenida en cuenta en el nuevo Real Decreto", ha reclamado Vera.

LA CONSELLERIA HA INICIADO UNA REDUCCIÓN DE RATIOS

Aunque las ratios medias en los centros baleares se sitúan por debajo de los límites establecidos por la Ley Orgánica de Educación, la Conselleria ha hecho hincapié en que ya ha iniciado su propio plan de reducción de ratios.

En este sentido, en este curso escolar se han mantenido 166 grupos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato con una ratio "muy inferior" a la prevista por la normativa, destacan.

El plan de reducción de ratios pasa por el desarrollo del plan de infraestructuras educativas y por disponer de más personal docente para atender las necesidades de todo el alumnado.

El conseller ha reiterado el voto favorable de la comunidad al objetivo de disminuir el número de alumnos por aula, pero ha insistido en que la aplicación de esta medida debe reconocer la singularidad del archipiélago.