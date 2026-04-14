Vera, sobre infraestructuras educativas: "Lo que denominan demora es el tiempo que requiere hacer las cosas bien"

Archivo - El conseller de Educación, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha subrayado este martes en el pleno del Parlament que, en materia de infraestructuras educativas, "lo que Més per Menorca denomina demora es el tiempo que requiere hacer las cosas bien".

"No pretenda ignorar la realidad técnica. La obra pública no se improvisa, hay proyectos técnicos de alta complejidad, licitaciones que exigen seguridad jurídica, ejecuciones plurianuales y una tramitación que no entiende de atajos", ha manifestado.

Durante una comparecencia, solicitada por la formación menorquinista, Vera ha acusado a la diputada de Més per Menorca de "cinismo político" al pretender que "se arreglen en un año los ocho años de parálisis administrativa del anterior Govern de la socialista Francina Armengol".

La diputada Joana Gomila ha exigido al conseller de Educación y Universidades que incluya las necesidades de siete centros educativos públicos en el Plan de Infraestructuras Educativas y que firme un convenio con los ayuntamientos de Maó y Ciutadella para financiar algunas de las obras, tal y como hizo el año pasado con cinco municipios de Menorca.

Vera ha asegurado que todas las obras se incluirán en el plan de infraestructuras y ha asegurado que "ya se está trabajando en muchas de ellas".

En relación a la firma de convenios con Maó y Ciutadella, el conseller ha explicado que el Ayuntamiento de Maó entregó el informe técnico "demasiado tarde, cuando ya se estaba llevando a cabo alguna de las obras". En este punto, ha afirmado que el Consistorio está adaptando la documentación.

Por otro lado, ha indicado que el Ayuntamiento de Ciutadella, encabezado los últimos dos años por el socialista Llorenç Ferrer, no se puso en contacto con la Conselleria "en ningún momento" para tratar la posible firma de un convenio. Sin embargo, ha señalado que con la actual alcaldesa, la menorquinista Maria Jesús Bagur, esta situación podría desbloquearse.

"Hemos hecho más por las infraestructuras educativas de Maó y Ciutadella de lo que se hizo durante los ocho años de gobierno de izquierdas", ha añadido.

Vera ha detallado algunas de las obras realizadas por el Govern en los dos municipios entre las que ha destacado la puesta en marcha de la cocina del colegio público Margarita Florit de Ciutadella, la reparación de las cornisas y fachadas del colegio Joan Benejam, también de Ciutadella, donde también se está a la espera de la autorización del Ayuntamiento para reformar los baños.

De la escuela infantil Francesc de Borja Moll, Vera ha señalado que se ha realizado una impermeabilización parcial de la cubierta y ha avanzado que se está redactando el proyecto de reforma integral del centro.

Por su parte, el conseller ha remarcado que el instituto Maria Àngels Cardona se ha impermeabilizado el techo y han comenzado las obras para reformar el pabellón deportivo Sant Joan.

El conseller ha asegurado que la inversión total en Ciutadella en materia de infraestructuras educativas es superior a los ocho millones de euros.

Respecto a los centros de Maó, ha asegurado que ya se ha licitado la impermeabilización del gimnasio del colegio Mare de Déu de Gràcia, del que se tiene también redactado el anteproyecto de reforma.

En el colegio Antoni Joan se ha licitado y firmado con la empresa constructora las obras de mejora del patio. "Estamos a la espera de que nos indiquen la fecha de inicio", ha dicho Vera, quien ha informado que se está redactando el proyecto de impermeabilización de parte de la cubierta y consolidación de las fachadas de este mismo centro.

Asimismo, ha puntualizado que se está en proceso de redacción del proyecto de ampliación de la escuela infantil Magdalena Humbert, mientras que en el instituto Joan Ramis i Ramis se ha pintado la fachada, se han hecho obras de mejora en el patio y está previsto reformar los baños y construir un gimnasio, además de reformar el aula UEECO. "El anteproyecto de todo esto ya está en redacción", ha asegurado. Vera ha especificado que la inversión total prevista en Maó es de 9,1 millones de euros.