Vera niega que la ampliación de los conciertos suponga privatizar la educación tras las críticas de la oposición

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado que la ampliación de los conciertos, aprobada recientemente vía decreto, suponga una privatización de la educación como han sostenido tanto el PSIB como MÉS per Mallorca.

Vera, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, ha considerado que el planteamiento de la oposición, que han afeado la ampliación de seis a diez años la duración de los conciertos educativos, es "equívoco".

El conseller ha sostenido que el Ejecutivo autonómico "ha atendido todos los tipos de enseñanza". En este sentido, ha añadido que esta es la legislatura con la mayor inversión de recursos a la educación pública.

Ha recordado que, durante su mandato, ha desarrollado una política educativa que contempla medidas como establecer plazas de difícil y muy difícil cobertura, aumentar el complemento de tutoría, reconocer las funciones de los departamentos o aprobar un plan de infraestructuras públicas de más de seis millones de euros.

En esta línea, ha criticado que las infraestructuras educativas estaban "apuntaladas" y "obsoletas" durante la pasada legislatura hasta el punto de que en determinados casos fue necesario "desalojar el alumnado". En Palma y Eivissa, ha puesto como ejemplo, las infraestructuras "dejaban mucho que desear".