Vera, al PSIB: "Si hubiera pruebas PISA parlamentarias, ustedes estarían muy por debajo de la media nacional"

Archivo - El conseller de Educación del Govern, Antoni Vera. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha afirmado este martes, dirigiéndose a los diputados del PSIB que "si hubiera pruebas PISA a nivel parlamentario, estarían muy por debajo de la media nacional".

En el pleno del Parlament de este martes, Vera ha concluido así la réplica a la diputada socialista Amanda Fernández, que ha interpelado al Govern sobre el inicio de curso de alumnos y docentes.

La socialista ha criticado que las clases han comenzado en los centros escolares con temperaturas altísimas y patios sin sombra.

Vera, por su parte, ha reivindicado medidas como que en julio se habían adjudicado la práctica totalidad de plazas docentes, los 250 millones de euros invertidos en mejoras laborales, el incremento de docentes, la incorporación de psicólogos en primaria, el despliegue del decreto de la autoridad docentes, la implantación del bachillerato de excelencia y el transporte gratuito en FP. "Si esto no es empezar bien el curso, los inicios de curso del Pacte eran la bajada a los infiernos de Dante", ha indicado.