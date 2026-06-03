Vera reclama en la Sectorial de Educación una norma estatal que armonice la etapa 0-3

El conseller Antoni Vera, participa en la Conferencia Sectorial de Educación. - CAIB

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reclamado este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada en Madrid una norma estatal que armonice la etapa 0-3.

Durante el encuentro, Vera ha reclamado el establecimiento de una norma básica estatal que unifique los criterios y garantice una oferta educativa coherente y equilibrada en todo el territorio español.

Además, en relación con el reparto de fondos destinados a Formación Profesional y a Atención a la Diversidad, que se ha tratado durante la conferencia, el conseller ha manifestado su preocupación porque los criterios actuales no tienen en cuenta la realidad específica del archipiélago.

Vera ha señalado que factores como la insularidad y el coste de vida más elevado en Baleares no se reflejan adecuadamente en la distribución de los recursos.

Por este motivo, ha vuelto a reivindicar que estos elementos sean incorporados con el objetivo de garantizar una financiación más justa y ajustada a las necesidades reales de la comunidad autónoma.