El verano será en las Pitiusas más cálido de lo habitual y con precipitaciones normales para la época del año

Archivo - Unas turistas se protegen del sol y el calor con sombrilla y sombrero. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

EIVISSA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha avanzado este martes que en las Pitiusas lo más probable es que de julio a septiembre se registren temperaturas más altas de las habituales y que la cantidad de precipitación que se acumule en el trimestre sea normal.

Durante el trimestre de julio a septiembre, suele llover en Eivissa 104 l/m3 y en Formentera 59 l/m3, según ha destacado Aemet este martes.

En cuanto a la primavera, en Eivissa ha llovido un 12 por ciento por debajo de los valores normales, mientras que en Formentera ha sido lluviosa, con un 60 por ciento por encima de lo habitual.

Además, en Eivissa los meses de marzo y mayo fueron normales y abril seco y en Formentera marzo y mayo fueron muy lluviosos y abril seco. El lugar donde más llovió de toda la primavera fue Sant Joan de Labritja, con 121 l/m3, un 20 por ciento más que el valor normal.

En cuanto a días con tormenta, se observaron cuatro en las Pitiusas durante la primavera, un valor que se considera normal. Sobre el número de días con viento fuerte, en el aeropuerto se registraron ocho jornadas con viento fuerte, ocho días menos que el valor normal. Las rachas máximas en Eivissa alcanzaron los 68 km/h y en Formentera, los 54 km/h.

La primavera ha sido cálida con una temperatura media de 15,8ºC en Eivissa y de 16,7ºC para Formentera, con anomalías ligeramente superiores durante abril y mayo.

Las temperaturas más altas superaron los 30ºC en Eivissa, llegando a los 34,2ºC en Sant Antoni el 29 de mayo y en Formentera 28,5ºC, el 27 de mayo.

El 2 de junio se registró la temperatura más alta este año. Fue en Sant Joan cuando se llegó a los 35,8ºC, la más alta también de las Baleares.

Además, hubo más días con niebla de lo que es habitual: seis frente a los dos que suelen registrarse en primavera en las Pitiusas.