Verónica Llufriu toma posesión como nueva diputada del PSIB en el Parlament

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Verónica Llufriu ha tomado posesión este martes como diputada por el PSIB en el Parlament, tras la renuncia del socialista Damià Borrás.

El pleno de la Cámara balear ha arrancado con la toma de posesión de Llufriu, en una sesión en la que también se estrenan las conselleras de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y la de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

Por otro lado, también estaba prevista la toma de posesión como diputado de Izquierda Unida, José María García, en sustitución de la de Unidas Podemos, Cristina Gómez, pero un problema con los vuelos ha provocado la ausencia de varios diputados de Menorca.