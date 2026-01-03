Viajan a Irlanda los 25 estudiantes que cursan un trimestre en el país gracias a las Becas de Excelencia del Govern

La directora general de Planificación y Ordenación Educativa, Catalina Ginart, con los alumnos becados - CAIB

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 25 estudiantes de 4º de ESO que cursan un trimestre en Irlanda gracias a las Becas de Excelencia del Govern balear, puestas en marcha este curso académico, han viajado este sábado a Dublín.

En una nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que los 25 estudiantes de las Baleares --19 de Mallorca, cuatro de Ibiza y dos de Menorca-- que cursarán este trimestre académico en Irlanda han viajado este sábado a Dublín. Los alumnos han sido los beneficiarios de las Becas de Excelencia que se han puesto en marcha este curso.

Los estudiantes empiezan este sábado, acompañados en el inicio de su aventura por la directora general de Planificación y Ordenación Educativa, Catalina Ginart, un viaje con todos los gastos incluidos que les permitirá vivir un trimestre que aprovecharán para favorecer su desarrollo personal, potenciar la competencia en lengua inglesa y adquirir habilidades sociales e interculturales.

Con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, el programa representa una apuesta firme del Govern por ofrecer oportunidades formativas de calidad al alumnado con mejor expediente académico.

Los estudiantes beneficiarios de estas becas cursan actualmente 4º de ESO y tienen una media académica igual o superior a 8,75 puntos sobre 10. Gracias a la beca, estos alumnos tendrán una estancia de tres meses en Irlanda que incluye alojamiento y manutención en familias de acogida, la matrícula en un centro educativo irlandés, las actividades culturales y deportivas, y un seguro completo.

Para el próximo curso 2026-2027, el Govern balear está ultimando la convocatoria de las Becas de Excelencia que permitirán a los estudiantes llevar a cabo una estancia de un trimestre académico en Canadá. Estas becas también incluirán el viaje, alojamiento y matrícula con el objetivo de mejorar el inglés y ofrecer oportunidades internacionales a los jóvenes.