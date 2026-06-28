Vianants Mallorca rechaza el "macroparking" de Gesa por el "efecto imán" que tendrá en el "colapso viario" de Palma

Archivo - Parque del edificio de GESA de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vianants Mallorca ha mostrado su rechazo a la propuesta de remodelación del edificio de Gesa y sus alrededores, donde han criticado que se proyecte un "macroparking" con el "efecto imán" que puede generar en el "colapso viario" de Palma y la "pérdida de espacios verdes".

La entidad ha indicado que cuando escucharon la propuesta de construir un "gran aparcamiento subterráneo" junto al antiguo edificio de Gesa, se les han encendido "todas las alarmas" por el "calvario que va a suponer para el día a día de toda la ciudadanía", según ha remarcado Vianants Mallorca en un comunicado.

"No es un problema menor que solo afecte a un par de calles, es una obra que, una vez terminada, agravará el colapso circulatorio que ya sufren absolutamente todos los residentes de Palma y de Mallorca. Explicado de forma sencilla y clara: cuantas más facilidades se dan al coche, más coches aparecen", han alegado.

Por eso, han sostenido que si el Ayuntamiento construye cientos de plazas de parking en Gesa, el mensaje que envía a toda la isla es "una invitacion directa a saturar aún más los accesos a la ciudad".

De igual modo, han pronosticado que se arrastrará a "miles de vehiculos diarios hacia el mismo embudo de siempre" y que esta infraestructura se convertirá en "una ratonera de accesos bloqueados", porque "empeorará drásticamente la calidad de vida de todos los mallorquines que necesitan moverse por la capital".

Para Vianants Mallorca, el "macroparking" de Gesa es "un paso atrás" que perpetúa un modelo de transporte "incómodo, lento y hostil".

En ese sentido, han alertado que provocará "un infierno de ruido, humos y retenciones crónicas", al atraer a una "oleada constante" de conductores que busquen sitio en la fachada marítima, por lo que las vías principales y de acceso a Palma "sufrirán retenciones aún más severas".

"Desplazarse por la zona, ya sea para trabajar, hacer gestiones o pasear, se convertirá en un suplicio de frenazos, arranques en primera y pérdida de tiempo atrapados en el tráfico", han destacado.

Igualmente, han aseverado que con "miles de coches" adicionales dando vueltas por los alrededores de Gesa, los desplazamientos cotidianos a pie pasarán a ser "una carrera de obstáculos incómoda y mucho más peligrosa", ya que en lugar de facilitar que la gente pueda caminar con tranquilidad, "se satura el espacio común con más tráfico rodado".

Por otro lado, han censurado que el proyecto pretenda "eliminar el césped y el suelo natural" que queda en la fachada marítima para levantar un equipamiento de dos plantas.

"Aunque prometan una zona verde en la azotea, todos los residentes de la isla pierde un único espacio abierto, natural y continuo a ras de suelo en esa entrada de la ciudad, un lugar idóneo para pasear y desconectar de la masificación urbana que será sustituido por un bloque de hormigón", han señalado.

Además, han puntualizado que los datos oficiales del propio Plan de Movilidad de Baleares confirman que meter "más coches en este entorno es una temeridad que pagarán muy cara todos los habitantes de la isla".

El motivo sería que el número de vehículos en Baleares haya crecido un 50 por ciento en los últimos 20 años y ya habría un coche por habitante, "sin contar la avalancha de entre 50.000 y 80.000 coches de alquiler que saturan las carreteras en temporada".

Otro de los argumentos sería la "absurdidad" de los viajes cortos, puesto que el 63 por ciento de los viajes en coche en Palma "empiezan y terminan dentro del mismo municipio".

"Son trayectos cortos que se podrían realizar perfectamente a pie o en transporte público si no se incentivara el uso del coche al construir megainfraestructuras que complican la vida y la movilidad general", ha recriminado.

Con una población residente que ha crecido cerca del 40 por ciento en dos décadas, al alcanzar los 1,23 millones de habitantes, y que se "satura aún más en verano" con la población flotante, "gobernar a golpe de asfalto y parking solo sirve para multiplicar los problemas de atascos crónicos que sufre toda la sociedad mallorquina".

Desde Vianants Mallorca han exigido que se invierta en la mejora del transporte público, que se proteja el bienestar y la movilidad saludable de la población.

"El dinero público no puede utilizarse para financiar proyectos obsoletos que condenan a vivir en un atasco permanente. Parar el parking de Gesa es defender el derecho a una Palma y una Mallorca habitables, tranquilas y seguras para la gente que las vive y las sufre cada día", han concluido.