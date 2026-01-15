El vicepresidente Costa preside el primer Consejo de Administración de IB Digital

El vicepresidente Costa preside el primer Consejo de Administración de IB Digital. - CAIB
Publicado: jueves, 15 enero 2026 16:40
PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha presidido este jueves el primer Consejo de Administración de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital).

Según los estatutos de IB Digital, el Consejo de Administración es el órgano colegiado superior de dirección y con todas las facultades necesarias para dirigir, administrar y gestionar todo lo que constituya el objeto de la entidad o tenga relación con él.

Desde el 1 de enero de este año, IB Digital es la agencia digital que concentra todos los recursos tecnológicos --humanos, económicos y de infraestructura-- del Govern y es el motor de la transformación digital transversal en el archipiélago.

Cabe recordar que el Consell de Govern aprobó el pasado 19 de diciembre los estatutos que dotan a IB Digital de un marco jurídico como organismo autónomo con la misión de ordenar, coordinar y reforzar todos los recursos tecnológicos del Govern para mejorar la relación de la ciudadanía con la Administración y dotar al personal público de mejores herramientas para realizar su trabajo de forma más ágil y efectiva.

Entre las funciones de IB Digital se incluyen gestionar los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los servicios informáticos y telemáticos de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como gestionar la ciberseguridad, además de impulsar y coordinar la digitalización administrativa y fomentar la simplificación administrativa.

También se encarga de prestar los servicios de centro de atención telefónica y de atención al usuario que, en su caso, le encarguen la Administración de la Comunidad Autónoma y los entes del sector público instrumental autonómico.

Asimismo, IB Digital será la encargada de diseñar, implantar, explotar, mantener, gestionar y supervisar infraestructuras, sistemas y redes de comunicaciones con el objetivo de prestar servicios de conmutación, transmisión y difusión de todo tipo de señales y servicios de telecomunicación, incluyendo las infraestructuras digitales estratégicas.

Se encargará igualmente de planificar, desarrollar, gestionar y supervisar centros de datos y servicios en la nube, redes corporativas, como por ejemplo LAN/Wi-Fi e interconexiones WAN, TetraIB, IoT territorial, TDT/DAB+, y emplazamientos para antenas y sensores. Además, prestará el servicio de apoyo a la Administración de la CAIB y a los entes instrumentales autonómicos, entre otras funciones.

A la reunión también han acudido el director general de IB Digital y vocal del Consejo, Miquel Cardona; el director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente segundo del Consejo, Sebastián González; el director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico y vicepresidente primero del Consejo, Xisco Cànovas; la secretaria general de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y de IB Digital, Catalina Mir, y el vocal del Consejo, Tomeu Amengual. Además, han participado la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa, Bárbara Barceló; un representante de la Abogacía de la Comunidad Autónoma y secretarios generales de varias conselleries del Govern.

