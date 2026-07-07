Vich (FEHM) dice que comparte las "preocupaciones" de los residentes y apuesta por afrontar los retos desde el diálogo

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich - FEHM

PALMA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha subrayado que el sector "comparte las mismas preocupaciones que cualquier residente" y ha apostado por afrontar los retos desde "el diálogo, la colaboración y políticas que fortalezcan la capacidad de la economía".

"Debilitar la principal actividad económica de la isla nunca será la solución de los problemas de la isla", ha defendido en la presentación del 'Smart Observatory' sobre el sector hotelero de Mallorca.

A su entender, la principal conclusión de este análisis, elaborado por PwC, es que Mallorca "continúa siendo uno de los destinos turísticos más sólidos del Mediterráneo".

También existen retos, ha dicho, en referencia al acceso a la vivienda, la movilidad, la disponibilidad del talento y la convivencia entre residentes y visitantes. "Somos plenamente conscientes de ello, porque también vivimos aquí", ha añadido.