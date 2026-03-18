La víctima del apuñalamiento en s'Arenal se enfrentó a los asaltantes y fue golpeado por el segundo atracador

Archivo - Imagen de vehículo de la Policía Nacional en archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El turista alemán que fue apuñalado en s'Arenal se enfrentó a los asaltantes y además de un navajazo en el torso también recibió un puñetazo en el rostro por parte del segundo atracador.

Según la información facilitada este miércoles por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado martes, poco después de la medianoche, cuando una pareja de turistas, hombre y mujer, se dirigían de una zona de ocio a su hotel en Playa de Palma.

En el camino fueron abordados por dos hombres que les pidieron que les entregaran el dinero mostrando una actitud agresiva. Las víctimas se negaron a darles dinero y los asaltantes respondieron con más agresividad y sacando sendas navajas.

En vista de la situación el varón, víctima de los hechos, con el propósito que tanto él como su pareja pudieran huir, se enfrentó a los atracadores lanzando varios puñetazos.

Uno de los asaltantes acometió contra él lanzándole una puñalada en el torso. Al mismo tiempo, el otro le propinó un puñetazo en el rostro. Finalmente los ladrones consiguieron robarles el dinero que llevaban encima y huir.

Las víctimas se dirigieron a su hotel, que se encontraba muy próximo al lugar, donde fueron auxiliados por el recepcionista. Hasta el lugar acudieron dos ambulancias que trasladaron a la víctima a un centro hospitalario donde fue asistido.

Varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional efectuaron batidas por la zona y localizaron a los presuntos autores, que intentaron huir, aunque finalmente fueron interceptados. Los policías localizaron entre sus pertenencias dinero en efectivo y dos navajas, una de ellas multiusos, que fueron intervenidas.

Los dos hombres portaban diversas pertenencias y los policías comprobaron que se trataba de efectos provenientes de dos hurtos, uno de ellos cometido en el verano pasado, a una mujer que le sustrajeron del interior de su mochila la cartera con cerca de 900 euros. El otro hurto se produjo el pasado 10 de marzo a las 17.00 horas, contra una pareja de turistas en Playa de Palma.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Playa de Palma llevó a cabo la investigación tomando declaración a los testigos, así como a los perjudicados. En vista de los hechos los agentes arrestaron a los ladrones como presuntos autores de un delito de robo con violencia y hurtos.