La víctima de Can Pastilla se defendió de un ataque ejecutado con una fuerza "significativa" pero murió "en segundos"

Jornada de inicio del juicio con jurado al hombre que mató a su pareja en Can Pastilla. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La víctima del crimen machista de Can Pastilla trató de defenderse de un ataque en el que el autor empleó una fuerza "considerable y significativa", pero murió "en cuestión de segundos o pocos minutos" por la pérdida masiva de sangre.

Estas son las principales conclusiones de la autopsia que se practicó al cuerpo de María del Rosario, y que ha presentado este miércoles en la Audiencia el médico forense que la realizó.

El juicio con jurado por el asesinato de 66 puñaladas de una mujer el 10 de diciembre de 2024 en el camino de Can Pastilla sigue este miércoles en la Audiencia Provincial con la práctica de las pruebas periciales y está previsto que las partes presenten sus informes de conclusiones al final de la jornada.

Entre las conclusiones de la autopsia, el facultativo ha confirmado que la mujer recibió hasta 66 puñaladas en la cabeza, el torso, la zona cervical y ambas extremidades. Del total, cinco comprometieron especialmente estructuras internas al perforar la vena yugular y ambos pulmones.

La víctima, a la luz del examen del cadáver y de las heridas en los brazos, trató de defenderse del ataque e incluso intentó agarrar el cuchillo. Como forma más probable, el forense ha indicado que las primeras lesiones fueron las de la parte delantera y después, con el cuerpo ya inmóvil se produjeron las heridas de la parte trasera.

La sesión de este miércoles ha tenido que ser suspendida unos minutos en dos ocasiones después de que un miembro del jurado, que finalmente ha sido dispensado, se haya sentido indispuesto mientras se presentaban las imágenes de la autopsia.

Cabe recordar que el acusado se enfrenta a 27 años de prisión por unos hechos que ocurrieron en diciembre de 2024 cuando, según la acusación pública, el hombre convenció a la mujer para que se vieran e ir juntos en coche a recoger a la hija menor de ambos de la 'escoleta' y pidió a la víctima que dejara la pulsera en su casa.

Tras recoger a la niña, cuando el coche circulaba por el camino de Can Pastilla, el hombre sacó un cuchillo que llevaba entre su ropa y asestó hasta 66 puñaladas a la víctima. La víctima falleció a los pocos minutos y, con el cadáver en el dentro del vehículo, el hombre siguió circulando hasta provocar un accidente y ser detenido poco después.