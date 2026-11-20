Reunión entre representantes de la Policía Nacional y el Consell de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las víctimas de violencia machista podrán acceder a información sobre la red de atención del Consell de Mallorca en las dependencias de la Policía Nacional.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, también distribuirá material informativo sobre los diferentes servicios de atención, asesoramiento y acogida disponibles, con el objetivo de dar a conocer los recursos especializados, tanto a las mujeres que acuden a las comisarías, como a los profesionales policiales que las atienden.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, acompañado de la directora insular de Familias, Ana Ferriol, se ha reunido con el jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, y el inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Palma, Eduardo Toledo, para reforzar la colaboración entre ambas instituciones y hacer entrega del material informativo.

El encuentro también ha servido para dar a conocer los servicios que integran la red insular de atención a las violencias machistas, teniendo en cuenta que las dependencias policiales son, en muchos casos, uno de los primeros puntos a los que acuden las víctimas para pedir ayuda.

De esta manera, se pretende facilitar que los agentes dispongan de información sobre los recursos existentes y puedan orientar a las mujeres sobre los servicios a los que pueden acudir según sus necesidades.

Fuster ha destacado la importancia de que las mujeres que acuden a las dependencias policiales conozcan los recursos de atención que tienen a su alcance y que los profesionales dispongan de la información necesaria para orientarlas. En este sentido, ha señalado que la colaboración entre ambas instituciones permite dar a conocer los servicios especializados y facilitar que las mujeres sepan dónde pueden acudir para recibir información, asesoramiento o apoyo.

El Consell de Mallorca dispone de una red de recursos especializados para ofrecer una atención integral a las mujeres víctimas de violencia machista.

Entre estos servicios destaca el Centro de Información de la Mujer (CID), que ofrece información, orientación y asesoramiento gratuito a las mujeres, así como acompañamiento profesional y derivación a los recursos especializados que correspondan.

La red también incluye el Servicio de Atención Psicológica, que ofrece apoyo especializado a las mujeres víctimas de violencia machista para ayudarlas en su proceso de recuperación emocional, así como el Servicio de Atención Jurídica, que proporciona información y asesoramiento sobre sus derechos y las vías legales de protección.

Además, el Consell dispone de servicios de acogida y protección, destinados a mujeres que necesitan salir de una situación de violencia y disponer de un espacio seguro. Entre estos recursos se encuentran Casa Violeta, para situaciones de crisis, y Camí Violeta, para estancias de media duración, que ofrecen atención especializada y acompañamiento en el proceso de recuperación.