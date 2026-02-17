Vidal (MÉS) sostiene que Prohens y el PP "ya no tienen excusa para oponerse a que Formentera tenga senador propio"

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Sumas MÉS, Vicenç Vidal, ha afirmado este martes que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el PP "ya no tienen excusa para oponerse a que Formentera tenga senador propio".
El ecosoberanista se ha pronunciado de este modo después de que este martes el Congreso haya aprobado la propuesta de Sumar MÉS y el PSOE, a instancias de Gent per Formentera, para que la reforma constitucional para el senador de Formentera vaya por lectura única, con lo que no se podrá introducir ninguna otra materia y agilizará su tramitación.
El diputado de MÉS per Mallorca y Més per Menorca adscrito en el Congreso al Grupo Plurinacional Sumar se ha felicitado por la admisión a trámite por lectura única y ha destacado que así se agiliza el proceso y permite no tener que aprobar ni ponencias ni comisiones y se lleva directamente al pleno para ser votada.
Vidal se ha mostrado confiado en que la propuesta pueda llegar a buen puerto. "Esto deja sin excusas al PP de Marga Prohens: la derecha tiene que respetar la voluntad insular y abandonar actitudes de bloqueo inexplicables", ha concluido.